29 Nisan 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Y.Malatya’da kontrat zamanı

Y.Malatya’da kontrat zamanı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Y. Malatyaspor kontratı bitecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Y. Malatyaspor kontratı bitecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Kontratı sona erecek futbolcular arasında geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Dia da bulunuyor. Kaleci Farnolle, Mina ve gibi önemli isimlerin de kontratı bitiyor.

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