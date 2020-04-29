Y.Malatya’da kontrat zamanı

Y. Malatyaspor kontratı bitecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Y. Malatyaspor kontratı bitecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Kontratı sona erecek futbolcular arasında geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Dia da bulunuyor. Kaleci Farnolle, Mina ve Gökhan Töre gibi önemli isimlerin de kontratı bitiyor.

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