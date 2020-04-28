28 Nisan 2020, Salı
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Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü'nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.
Yeni Malatyaspor kampa giriyor
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evden yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, kampa girmeye hazırlanıyor. Malatya ekibini oyunculara mayısın ilk haftası için kampa hazır olun mesajı gönderdiği öğrenildi.
Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftasında belirlenen bir tarihte Malatya'da toplanacakları bildirildi.
Verilen programlar doğrultusunda antrenman sahasını kullanan futbolcuların olası lig başlangıcına karşı kendilerini hazır tutmaya çalıştıkları ifade edildi.
Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü'nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.
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