28 Nisan 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor kampa giriyor

Yeni Malatyaspor mayısta toplanıyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 28.04.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada evden yapılan bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren , kampa girmeye hazırlanıyor. ekibini oyunculara mayısın ilk haftası için kampa hazır olun mesajı gönderdiği öğrenildi.

Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftasında belirlenen bir tarihte 'da toplanacakları bildirildi.

Verilen programlar doğrultusunda antrenman sahasını kullanan futbolcuların olası lig başlangıcına karşı kendilerini hazır tutmaya çalıştıkları ifade edildi.

Bu arada Kulübü'nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.

Hikmet Karaman: Futbol için güven lazım haberin devamı

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