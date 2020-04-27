27 Nisan 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Hikmet Karaman: Futbol için güven lazım

Hikmet Karaman: Futbol için güven lazım
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Y. Malatyaspor Teknik Direktörü , futbola dönüş için güven ortamının şart olduğunu belirtti.

Y. Malatyaspor Teknik Direktörü , futbola dönüş için güven ortamının şart olduğunu belirtti. Karaman, "Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiç bir sorunun olmaması lazım" yorumunu yaptı.

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