Hikmet Karaman: Futbol için güven lazım

Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbola dönüş için güven ortamının şart olduğunu belirtti.

Y. Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbola dönüş için güven ortamının şart olduğunu belirtti. Karaman, "Futbola dönebilmemiz öyle kolay değil. Güven ortamı lazım. Oyuncular yan yana geldiğinde hastalıkla ilgili kafasında hiç bir sorunun olmaması lazım" yorumunu yaptı.

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