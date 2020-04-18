18 Nisan 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Tesislere kapandım

Tesislere kapandım
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.04.2020

 Malatyaspor'un golcüsü Eren Tozlu, kendini tesislere kapattığını ve futbolu çok özlediğini söyledi.

Malatyaspor'un golcüsü Eren Tozlu, kendini tesislere kapattığını ve futbolu çok özlediğini söyledi. Tozlu, "Sakatlığımı atlattım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Futbolu çok özledim. Sahalara dönüp takıma katkı sunmak istiyorum" dedi. Tozlu, "Bu illet hastalık hepimizi olumsuz etkiledi. Bunu kim tahmin ederdi? Yüce Allah'ım bizlere acıyıp da bu sıkıntılardan kurtarır inşallah" diye konuştu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Futbolcularla maaş indirimini konuşacağız "Futbolcularla maaş indirimini konuşacağız"
Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı
Yeni Malatyaspor'dan Acquah açıklaması! Beşiktaş... Yeni Malatyaspor'dan Acquah açıklaması! Beşiktaş...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör