11 Nisan 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı

Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.04.2020

Başkanı , oyunculadan maaş indirimi isteyeceklerini dile getirdi Ayrıca takım kaptanları ile yapılan görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi

Corona virüsü nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Malatyalı futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları belirtildi. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan yönetimin, bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.

TAKIM İNDİRİME HAZIR
Malatya temsilcisinde ilk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen sarı-kırmızılı yönetimin, yapılan görüşmede olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Başkanı de futbolculardan istenecek indirim talebiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek" ifadelerini kullanarak, haberi doğruladı.

Yeni Malatyaspor'dan Acquah açıklaması! Beşiktaş... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor'dan Acquah açıklaması! Beşiktaş... Yeni Malatyaspor'dan Acquah açıklaması! Beşiktaş...
Yönetimden flaş karar! Corona virüsünden sonra... Yönetimden flaş karar! Corona virüsünden sonra...
Yeni Malatyaspor bireysel çalışmayı sürdürecek Yeni Malatyaspor bireysel çalışmayı sürdürecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör