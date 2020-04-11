Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, oyunculadan maaş indirimi isteyeceklerini dile getirdi Ayrıca takım kaptanları ile yapılan görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi
Corona virüsü nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Malatyalı futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları belirtildi. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan yönetimin, bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.
TAKIM İNDİRİME HAZIR
Malatya temsilcisinde ilk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen sarı-kırmızılı yönetimin, yapılan görüşmede olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de futbolculardan istenecek indirim talebiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek" ifadelerini kullanarak, haberi doğruladı.
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