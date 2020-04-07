Yeni Malatyaspor, TFF’nin kararına göre hareket edecek
Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın hazırladığı özel program doğrultusunda idmanlarına bireysel şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, takım halinde çalışmalara başlamak için ise TFF'nin alacağı kararı bekleyecek.
Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede liglerin ertelenmesine sebep olan korona virüs salgınından dolayı Yeni Malatyasporlu futbolcular, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Malatya ekibinin, takım olarak antrenmanlara başlamak için TFF'nin ligin başlama takvimiyle ilgili vereceği karara göre hareket edeceği belirtildi.
Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda idmanlarına devam eden sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftası ya da ortası gibi gruplar halinde tesislerde çalışmayı planladığı öğrenildi. Malatyaspor'da Zimbabveli Teanege Hadebe ve golcü futbolcu Eren Tozlu'nun yanı sıra Murat Yıldırım ve Mina'nın da bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürdüğü dile getirildi.
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