07 Nisan 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor, TFF’nin kararına göre hareket edecek

Malatyaspor, TFF’nin kararına göre hareket edecek
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

'da futbolcular, ’ın hazırladığı özel program doğrultusunda idmanlarına bireysel şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, takım halinde çalışmalara başlamak için ise 'nin alacağı kararı bekleyecek.

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede liglerin ertelenmesine sebep olan korona virüs salgınından dolayı Yeni Malatyasporlu futbolcular, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Malatya ekibinin, takım olarak antrenmanlara başlamak için 'nin ligin başlama takvimiyle ilgili vereceği karara göre hareket edeceği belirtildi.

'ın hazırladığı özel program doğrultusunda idmanlarına devam eden sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftası ya da ortası gibi gruplar halinde tesislerde çalışmayı planladığı öğrenildi. Malatyaspor'da Zimbabveli Teanege Hadebe ve golcü futbolcu Eren Tozlu'nun yanı sıra ve Mina'nın da bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürdüğü dile getirildi.

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