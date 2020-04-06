06 Nisan 2020, Pazartesi
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Kilo almalarını önlüyoruz
Yeni Malatya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcuların evde çalışmalarının yeterli olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek" dedi.
Yeni Malatya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcuların evde çalışmalarının yeterli olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek. Yoksa ev ya da salon ortamında verimli bir antrenman durumu ortaya çıkmaz. Tabii durum ve şartlar şu an bunu gerektiriyor. Biz de elimizden geldiğince hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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