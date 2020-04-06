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YENİ MALATYASPOR

Kilo almalarını önlüyoruz

Kilo almalarını önlüyoruz
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Yeni Malatya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcuların evde çalışmalarının yeterli olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek" dedi.

Yeni Malatya Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcuların evde çalışmalarının yeterli olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim buradaki amacımız futbolcumuzun kilo almasını bir nebze önlemek. Yoksa ev ya da salon ortamında verimli bir antrenman durumu ortaya çıkmaz. Tabii durum ve şartlar şu an bunu gerektiriyor. Biz de elimizden geldiğince hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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