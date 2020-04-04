04 Nisan 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

Kulübü, yeni tip corona virüsüyle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı 'ın öncülüğünde başlatılan ""na destek verdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız 'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'na biz de kulüp olarak 100 bin lirayla katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Malatyaspor'da bireysel antrenmanlar devam ediyor haberin devamı

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