04 Nisan 2020, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip corona virüsüyle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de kulüp olarak 100 bin lirayla katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.
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