03 Nisan 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Malatyaspor durmuyor

Malatyaspor durmuyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

antrenmanlarını sürdürüyor. Eren Tozlu ile Hadebe tesislerde, diğerleri ise evde çalışıyor.

Yeni Malatyaspor antrenmanlarını sürdürüyor. Eren Tozlu ile Hadebe tesislerde, diğerleri ise evde çalışıyor. Teknik Direktör 'ın hazırladığı özel program doğrultusunda futbolcular antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaşıyor.

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