26 Mart 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor

Malatyasporlu futbolcular evlerinde kondisyon depoluyor
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

verilen koronavirüs arasında Yeni Malatyasporlu futbolcular bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Evlerinde 'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcular bu anlarını video yoluyla kulübe gönderiyor.

Hiçbir futbolcusuna ülkesine dönüş izni vermeyen sarı-kırmızılılarda 'ın belirlediği program doğrultusunda futbolcuların evlerinde antrenmanlarına devam ettiği ifade edildi. Bazı futbolculara kulüp tarafından fitness ve spor ekipmanları verilirken, diğerler oyuncuların ise kendi imkanlarıyla kondisyon depoladıkları belirtildi.

Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdürecek olan sarı-kırmızılı futbolcuların, sonrasında ise TFF'nin vereceği karara göre hareket edecekleri ifade edildi.

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