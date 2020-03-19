19 Mart 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da gol sıkıntısı

Yeni Malatyaspor'da gol sıkıntısı
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.03.2020

'in ilk yarısında en çok gol atan takımlar arasında yer alan BtcTurk , ikinci devrede hücumda istediği performansı sergileyemedi.

'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken ekibi, ikinci devrede bu başarıyı sürdüremedi.

Sezonun ilk yarısında teknik direktör ile çalışan sarı-siyahlılar, 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puan ve averajla 8. sırada girdi. , ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.

Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ve rakip fileleri en çok havalandıran takımlar arasında yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci devrede ise istediği sonuçların uzağında kaldı.

İkinci yarıda 0,66 gol ortalamasında kaldı

Malatya ekibi, ikinci devredeki 9 maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

Sezonun ilk yarısında maç başına 1,88 gol ortalaması yakalayan sarı-siyahlılar, ikinci devrede ise 0,66 gol ortalamasında kaldı.

Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece bir puan alabildi.

11 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 11 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK (1-1) ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, (2-0), (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (1-0), Galatasaray (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (2-0), Trabzonspor (3-1) ve Hes Kablo Kayserispor'a ise (2-1) yenildi.

"Kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Çelikel, iyi ve başarı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatarak, futbolda iyi gidişatın yanı sıra kötü dönemlerin de olabildiğini ifade etti.

Son dönemde alınan mağlubiyetler nedeniyle fazlasıyla üzgün olduklarını dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk yarısında iyi performans gösterdik ancak bunu ikinci yarı sürdüremedik. Kötü gidişatı sona erdirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı ancak yolumuza devam ediyoruz. Kötü gidişatı sonlandıracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra oynayacağımız her maç final niteliğinde. Bu hafta sahamızda ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktörümüz yönetiminde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasite ve güce sahibiz. Karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz."

Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs önlemleri haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs önlemleri Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs önlemleri
Koronavirüs şüphesi vardı! Süper Lig futbolcusu test sonucunu... Koronavirüs şüphesi vardı! Süper Lig futbolcusu test sonucunu...
Bifouma temiz çıktı Bifouma temiz çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör