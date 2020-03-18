18 Mart 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs önlemleri

Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs önlemleri
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ekibi da tesislerdeki önlemlerini arttırdı. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman ve ekipleriyle düzenli olarak A Takım ve altyapı tesislerini dezenfekte ettiriyor. ekibinin ayrıca kulübe girip çıkanlar konusunda sınırlama getirdiği belirtildi.

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