18 Mart 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Bifouma temiz çıktı

Bifouma temiz çıktı
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Y.Malatya’da ailevi nedenlerden dolayı İspanya’ya gidenve koronavirüs şüphesi nedeniyle Kayseri maçında oynamayan Bifouma, temiz çıktı.

Y.Malatya'da ailevi nedenlerden dolayı İspanya'ya gidenve koronavirüs şüphesi nedeniyle Kayseri maçında oynamayan Bifouma, temiz çıktı. Kongolu futbolcu,test sonucunu sosyalmedyadan duyurdu.
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