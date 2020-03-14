14 Mart 2020, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi

Yeni Malatyaspor takım otobüsü dezenfekte edildi
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2020

ekiplerinden BtcTurk 'un takım otobüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 'in 26. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo ile oynayacağı maçı için yola çıkmadan önce sarı-siyahlı takımın otobüsünde dezenfekte çalışması yaptı.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor PFDK'ya sevk edildi
Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz "Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz"
Fırtına zirveye kuruldu Fırtına zirveye kuruldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör