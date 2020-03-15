15 Mart 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Hikmet Karaman'dan Koronavirüs ve Bifouma açıklaması

Koronavirüs nedeniyle getirmedik
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2020

maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karaman, Koronavirüs tedribleri kapsamında Bifouma'yı kadroya almadıklarını duyurdu.

'dan son dakika Koronavirüs ve Bifouma açıklaması geldi.

Karaman, Koronavirüs tedribleri kapsamında Bifouma'yı kadroya almadıklarını duyurdu.

İşte Hikmet Karaman'ın maç öncesi yaptığı açıklama...

Bir kere maç atmosferi ve maç havası yok. Ama ligdeki puan ve sıralama durumuna baktığında iki takım içinde ateşten çıkma maçı. Dolayısıyla koronavirüs ve dünyadaki, Avrupa'daki etkileri... 'de vakalarda artış gözükmese dahi dünyanın bir çok ülkesinde kulüplerde bir çok kişi koronavirüs'e yakalandı. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. Bakın tokalaşamıyoruz. Masörler her oyuncuya masaj yapıyor. Açma germe, ısınma hareketleri var. Oyuncuların aileleri yurt dışına gidip geliyor. Bilemiyorsun ki kimin ne yaptığını. Bence çok dikkatli olmamız gerekir. Dünya çok büyük bir imtihandan geçiyor. geç ama. Hayati maça çıkacağız, Heyecanda olan bizi bekleyen bir şehri var. Aynı zamanda , burada bir şehir var. Bunun heyecanını bekleyen. Biz önlemlerimizi alıyoruz. Bifouma'yı getirmedik mesela. Takımın çok önemli oyuncusu. Tebdir aldık. Yönetim kurulu başkanımız da kendisinde bir şey var mı yok mu diye baktırdık.

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