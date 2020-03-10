Yeni Malatyaspor'un zorlu virajı
Yeni Malatyaspor'un ligde kalmasında önündeki 10 kritik mücadele belirleyici olacak. Sarı-kırmızılı takım, bu periyotta 6 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak.
Malatya ekibi, sahasında Trabzonspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor maçlarına çıkacak. İkinci yarının ilk puanını geçen hafta berabere kaldığı Konyaspor'dan alan Yeni Malatyaspor, ligde kalma mücadelesinde fikstür avantajına güveniyor.
Süper Lig'de 25 puana ulaşan Yeni Malatyaspor, son 10 haftada oldukça önemli müsabakalara çıkacak. Sarı-kırmızılılar, kalan maçlarında 10 puan üzerini hedefleyerek düşme korkusu yaşamak istemiyor. Ligde son galibiyetini 15. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında alan Malatya temsilcisi, bu özlemine Trabzonspor ile oynayacağı erteleme maçında son vermek istiyor.
Yeni Malatyaspor'un kalan maçları şunlar:
19.Hafta erteleme: Trabzonspor
26.Hafta: Kayserispor (D)
27.Hafta: Kasımpaşa
28.Hafta: Göztepe
29.Hafta: Fenerbahçe (D)
30.Hafta: Gençlerbirliği
31.Hafta: Sivasspor (D)
32.Hafta: Beşiktaş
33.Hafta: Ç.Rizespor (D)
34.Hafta: Gaziantepspor
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