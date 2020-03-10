10 Mart 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Malatya’da 7 eksik var

Malatya’da 7 eksik var
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

karşısında 10 kişi 1 puan almayı başaran Y.Malatya, erteleme maçında karşılaşacağı ’a kilitlendi.

karşısında 10 kişi 1 puan almayı başaran Y.Malatya, erteleme maçında karşılaşacağı 'a kilitlendi. Sarı-kırmızılılarda Chebake, Hadebe, Mustafa Akbaş kart cezalısı, Hafez, Walter, Ndayishimiye ve Kjartansson statü gereği forma giyemeyecek.
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