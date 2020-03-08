08 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Ertelenen maçın hakemi resmen belli oldu!
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in 19. haftasında oynanması beklenen fakat 'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk - karşılaşmasının 11 Mart Çarşamba günü oynanacağı açıklanmıştı. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 'in 19'uncu haftasında ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk - maçının hakemini açıkladı.

Buna göre Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi oldu. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak

TARİH BELİRLENMİŞTİ

TFF, daha önce yaptığı açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını duyurmuştu.

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