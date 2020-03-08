BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında oynanması beklenen fakat Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının 11 Mart Çarşamba günü oynanacağı açıklanmıştı. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemini açıkladı.

Buna göre Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu. VAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak

TARİH BELİRLENMİŞTİ

TFF, daha önce yaptığı açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını duyurmuştu.

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