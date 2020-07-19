Çaykur Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelelerinden biri oynandı. Süper Lig'de kalma adına en kritik mücadelede Çaykur Rizespor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynandı. Ünal Karaman ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor ile zor dönemlerden geçen Btc Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 29. dakikada Skoda'nın attığı gol ile skoru 1-0'a getirdi. 31. dakikada Boldrin skoru 2-0'a taşırken maçın skorunu belirleyen golü Skoda 35. dakikada penaltıdan attı.

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