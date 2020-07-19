19 Temmuz 2020, Pazar

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor l MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor nefes aldı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelelerinden biri oynandı. Süper Lig'de kalma adına en kritik mücadelede sahadan 3-0 galip ayrıldı.

'in 33. haftasında düşme hattının en kritik mücadelesi oynandı. ile yollarını ayıran ile zor dönemlerden geçen Btc Türk karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 29. dakikada Skoda'nın attığı gol ile skoru 1-0'a getirdi. 31. dakikada Boldrin skoru 2-0'a taşırken maçın skorunu belirleyen golü Skoda 35. dakikada penaltıdan attı.

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