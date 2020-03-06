06 Mart 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Konyaspor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor Konyaspor'u konuk edecek
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'de yükselişe geçmek siteyen BtcTurk ve Konyaspor 'da karşı karşıya gelecek. Çıkışa geçmek isteyen İki kulüp'te maç öncesi hedefini 3 puan olarak belirledi.

BtcTurk , 'in 25. haftasında yarın 'u konuk edecek.

Yeni Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem yönetecek. Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, İttifak Holding Konyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

PFDK'dan Yeni Malatyasporlu Hadebe'ye 3 maç ceza haberin devamı
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