06 Mart 2020, Cuma
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Yeni Malatyaspor Konyaspor'u konuk edecek
Giriş Tarihi: 06.03.2020
Süper Lig'de yükselişe geçmek siteyen BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Konyaspor Malatya'da karşı karşıya gelecek. Çıkışa geçmek isteyen İki kulüp'te maç öncesi hedefini 3 puan olarak belirledi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, İttifak Holding Konyaspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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