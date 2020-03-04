Yeni Malatyaspor’da Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı
Yeni Malatyaspor’da takımın yeni teknik sorumlusu Hikmet Karaman ilk antrenmanına çıktı. Tesislerde futbolcularıyla bir toplantı yaptıktan sonra antrenmana çıkan Karaman, bazı futbolcularla bire bir görüşmeler gerçekleştirdi.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde tam kadro yapılan antrenmanda tedavileri süren Chebake, Bifouma ve Remi Wolter takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yardımcı antrenör Hasan Özer'in ısınma ve koordinasyona dayalı çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapan sarı - kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu gözlendi.
Taktik çift kalede oyunu sık sık durduran Hikmet Karaman, hata yapan futbolcuları bir daha tekrarlanmaması konusunda uyardı.
Yeni Malatayspor yarın yapacağı antrenmanla cumartesi günü saat 14.00'te oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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