03 Mart 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu!
YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 Giriş Tarihi: 03.03.2020

temsilcisi BtcTurk , ile yollarını ayırmasından sonra yeni teknik direktörü belli oldu. Sarı-siyahlılar, prensipte anlaşma sağladığı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise 'i göreve getiren yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı. Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği ile dün prensipte anlaşma sağladı. Son olarak 'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.

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