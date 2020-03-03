03 Mart 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor taktik çalıştı!
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

'da maçı çalışmaları sürüyor. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü.

BtcTurk , 'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla sürdü. Antrenman İttifak Holding Konyaspor müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi. Sakatlığı süren Thievy Bifouma, idmana katılmadı.

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