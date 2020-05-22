Son dakika: Malatyaspor'da corona virüsü şoku

Son dakika haberine göre; Yeni Malatyaspor, kulüpte yapılan COVID-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da yapılan ikinci corona virüsü (Covid-19) testinde 2 pozitif vakaya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; bir futbolcu ve bir personelde pozitif sonuç bulundu.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardında futbolcu ve personelin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlandığı duyuruldu.

Kulübümüzde ikinci kez yapılan Covid-19 testi hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/WxxgLky7wI — BtcTurk Yeni Malatyaspor #EvdeHayatVar 🏡 (@YMSkulubu) May 22, 2020

DİĞER