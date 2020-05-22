22 Mayıs 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Son dakika: Malatyaspor'da corona virüsü şoku

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 Giriş Tarihi: 22.05.2020

Son dakika haberine göre; , kulüpte yapılan COVID-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

'da yapılan ikinci corona virüsü (Covid-19) testinde 2 pozitif vakaya rastlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; bir futbolcu ve bir personelde pozitif sonuç bulundu.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardında futbolcu ve personelin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlandığı duyuruldu.

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