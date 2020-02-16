16 Şubat 2020, Pazar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Kemal Özdeş: Seri’nin pozisyonu penaltıydı

Kemal Özdeş: Seri’nin pozisyonu penaltıydı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 16.02.2020

, basın toplantısının ardından karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdeş, ilk yarının son anlarında Galatasaraylı Seri’nin elle oynadığını belirterek pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

maçının ardından karma alanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan maçı değerlendirerek sözlerine başladı.

Galatasaray'ın ikinci yarının en formda takımı olduğunu ifade eden Özdeş, "Kupanın ikinci ayağında biraz yıprandılar. Hafta içinde kurguladığımız oyunu oynamak önemliydi. Bunu da genel anlamda oynayabildik. Galatasaray'ın topla çıkışını baskı altına alabildik. Oyunu da tutabildik. İlk yarının ikinci bölümünde çıkarken yaptığımız top kayıpları zor anlar yaşattı bize, ilk yarının son dakikasında penaltı golüyle de geriye düştük. İkinci yarıda temaslı oyun bizi yordu, hücum niteliğini düşürdü ama topa sahip olduğumuzda üçüncü bölgeye kadar gidebildik. Golü atabilecek pozisyonlar da bulduk. Maçın son anlarında oyuna da ortak olduk. Galatasaray kaliteli oyunculardan kurulu, takım oyunu oynayan bir ekip. Bugün belki puan almak hakkımızdı ama ben bu oyunu standart olarak görüyorum. 13 haftada iç sahada daha çok maçımız var ve kendi ayarımızdaki takımlarla oynayacağız" diye konuştu.

Adil Gevrek: Seri'nin eline çarpan top penaltıydı haberin devamı "Pozisyon penaltı"

İlk yarının son dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kemal Özdeş, "Seri'nin elle oynadığı pozisyon bence penaltı. Maçın dördüncü hakemine sordum, elle oynama var, penaltı var mı diye sordum ama 'yok' dedi. İzlendiğinde penaltı. Maçın sonucunu bununla ilişkilendirmek istemiyorum. Maçın son anına kadar gol atabilecek pozisyon da buldu takımım. Ama bugünün oyununu takımıma referans olarak alıyorum. Oyunculara da söyledim, bu futbol için aynen devam dedim" dedi.

'yi kırmızı kart görmemesi için oyundan aldığını da söyleyen Özdeş, "Gökhan Töre, kendisini oyundan almamı anlayışla karşıladı. Son topta atılabilirdi de. Topun yönünün aut olduğunu göstererek kartını kullanmadı hakem, burada atılabilirdi. Ben de bu nedenle bu değişikliği yaptım" diyerek sözlerini tamamladı.

Fatih Terim'den Lemina açıklaması haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Adil Gevrek: Seri'nin eline çarpan top penaltıydı Adil Gevrek: Seri'nin eline çarpan top penaltıydı
Aslan zirve takibini sürdürdü Aslan zirve takibini sürdürdü
Galatasaray Malatyaspor'la 6. kez karşılaşacak Galatasaray Malatyaspor'la 6. kez karşılaşacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör