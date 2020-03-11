12 Mart 2020, Perşembe

YENİ MALATYASPOR

Hikmet Karaman: Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık

Ders çıkaracağımız bir karşılaşma oynadık
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

19. hafta erteleme maçında konuk ettiği 'a 3-1 yenilen BtcTurk 'un teknik direktörü , "Bundan sonra oynayacağımız maçlar için ders çıkaracağımız nitelikte bir karşılaşma oynadık." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fazla bir şey konuşmak istemediğini söyledi.

Şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden 'un zengin de bir kadrosu olduğunu aktaran Karaman, "Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabii mağlubiyetten sonra bunlar benim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik... Erken gol yedik, 10. dakikada 1-0, sonra frikik golü, 2-1'i yakaladık o ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu." diye konuştu.

Karaman, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlar için ders çıkaracağımız nitelikte bir karşılaşma oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı, bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu diğer arkadaşların katılımıyla oynayacağımız maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum."

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