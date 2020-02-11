Yeni Malatyaspor çıkış arıyor

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Ankaragücü’ne yenilerek taraftarını üzen Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, futbolcularını Galatasaray maçı öncesi fiziksel olarak hazırlamanın yanında zihinsel olarak da iyi duruma getirmek için yoğun çaba harcıyor.

Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Teknik Direktör Kemal Özdeş'in, takıma felsefesini yerleştirmek için teorik ve pratik çalışmalara yoğun mesai harcadığı, futbolcularına önlerinde bulunan Galatasaray müsabakasını yeni bir sürecin başlangıcı olması adına fırsat olarak gösterdiği öğrenildi.

Özdeş'in kadroda beklediklerini veremeyen bazı oyuncularını da kızağa çekmeye hazırlandığı belirtiliyor. Tecrübeli hocanın orta saha kurgusunda değişikliğe giderek Galatasaray mücadelesinde Donald, Murat Yıldırım ve Gökhan Töre'ye on birde şans vermesi bekleniyor.

Cezası biten Hadebe'ye, Mina ile birlikte stoper bölgesinde görev verecek olan Özdeş'in, sakatlığı süren Fofana'nın da tedavisinin bir an önce tamamlanıp maça yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği konuşulanlar arasında.

Deneyimli teknik adamın kilo fazlası bulunan bazı futbolcularına da diyet programları verdiği öğrenildi.

Süper Lig'de 24 puanla 10. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, oynadığı son 10 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.