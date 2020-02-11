11 Şubat 2020, Salı

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor çıkış arıyor

Yeni Malatyaspor çıkış arıyor
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2020

’in 21. haftasında sahasında Ankaragücü’ne yenilerek taraftarını üzen ’da Teknik Direktör , futbolcularını maçı öncesi fiziksel olarak hazırlamanın yanında zihinsel olarak da iyi duruma getirmek için yoğun çaba harcıyor.

'un başında çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Teknik Direktör 'in, takıma felsefesini yerleştirmek için teorik ve pratik çalışmalara yoğun mesai harcadığı, futbolcularına önlerinde bulunan müsabakasını yeni bir sürecin başlangıcı olması adına fırsat olarak gösterdiği öğrenildi.

Özdeş'in kadroda beklediklerini veremeyen bazı oyuncularını da kızağa çekmeye hazırlandığı belirtiliyor. Tecrübeli hocanın orta saha kurgusunda değişikliğe giderek Galatasaray mücadelesinde Donald, ve 'ye on birde şans vermesi bekleniyor.
Cezası biten Hadebe'ye, Mina ile birlikte stoper bölgesinde görev verecek olan Özdeş'in, sakatlığı süren Fofana'nın da tedavisinin bir an önce tamamlanıp maça yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdiği konuşulanlar arasında.

Deneyimli teknik adamın kilo fazlası bulunan bazı futbolcularına da diyet programları verdiği öğrenildi.

'de 24 puanla 10. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, oynadığı son 10 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor G.Saray maçının hazırlıklarına başladı Yeni Malatyaspor G.Saray maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor çıkış arıyor Yeni Malatyaspor çıkış arıyor
Ankaragücü galibiyeti hatırladı Ankaragücü galibiyeti hatırladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör