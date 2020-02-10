10 Şubat 2020, Pazartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor G.Saray maçının hazırlıklarına başladı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

, 'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başında ısınma hareketleri yapıldı.

Sarı-siyahlıların, daha sonra gerçekleştirdiği dar alanda pas çalışmasıyla idman sona erdi.

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