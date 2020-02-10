BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, ligdeki durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tek ihtiyacımız olan bir galibiyet. Bir galibiyetle camiamızın da özgüveni yeniden yerine gelecektir. Bu anlamda hafta sonu oynayacağımız Galatasaray maçı bizim açımızdan oldukça önemli" dedi.