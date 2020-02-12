12 Şubat 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

BtcTurk , 'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Moryke Fofana ve hafif sakatlığı bulunan Teenage Hadebe, takımdan ayrı bireysel antrenör gözetiminde çalıştı.

Malatya ekibi, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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