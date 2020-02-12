BtcTurk Yeni Malatyaspor Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Ankaragücü'ne yenilerek taraftarını üzen Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, futbolcularını Galatasaray maçı öncesi fiziksel olarak hazırlamanın yanında zihinsel olarak da iyi duruma getirmek için yoğun çaba harcıyor.