30 Ocak 2020, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa'dan Karim Hafez'i kiraladı

Y. Malatyaspor Karim Hafez'i kiraladı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2020

Transferin bitimine 1 gün kala , 'dan 'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Ara transferin hareketli ekiplerinden , forması giyen sol bek 'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Transferin bitimine 1 gün kala sol bek takviyesini yapan sarı-siyahlılar, bonservisi Ligi ekiplerinden Degla'da bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak transferi tamamladı.

haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yiğithan Güveli serbest kaldı! Yiğithan Güveli serbest kaldı!
Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu "Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu"
Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu "Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör