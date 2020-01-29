Yeni Malatyaspor 3 aldı 3 gönderdi
Futbolda ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kalırken, Yeni Malatyaspor transferde şu ana kadar kadrosuna 3 takviye yaptı, 3 futbolcu ile de yollarını ayırdı.
İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Başakşehir'e 4-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor ara transferde 3 futbolcuyla yollarını ayırırken, 3 futbolcuyu da kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar transferine karşılık aldığı ancak bekleneni alamadığı defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile genç orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ve golcü Adis Jahovic ile yollarını ayırdı. Rahman Buğra kiralık olarak Hatayspor'a transfer olurken, Adis Jahovic ise bonservisiyle Antalyaspor'a gitti. Genç Yiğithan Güveli ise henüz kendisine kulüp bulamadı.
Malatya temsilcisi gidenlerin yerine ise 3 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, Kayserispor'dan Umut Bulut, Fransa'nın Nice takımından orta saha Remi Wolter ve Rusya'nın Rostov ekibinden İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerine bağladı.
Yeni Malatyaspor'un defans bölgesine de bir takviye yapmayı planladığı belirtildi.
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