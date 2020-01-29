29 Ocak 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor 3 aldı 3 gönderdi

Yeni Malatyaspor 3 aldı 3 gönderdi
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2020

Futbolda ara döneminin bitmesine sayılı günler kalırken, transferde şu ana kadar kadrosuna 3 takviye yaptı, 3 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda 'e 4-1 mağlup olan ara transferde 3 futbolcuyla yollarını ayırırken, 3 futbolcuyu da kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar transferine karşılık aldığı ancak bekleneni alamadığı defans oyuncusu ile genç orta saha oyuncusu Çağıran ve golcü ile yollarını ayırdı. Rahman Buğra kiralık olarak Hatayspor'a olurken, Adis Jahovic ise bonservisiyle 'a gitti. Genç Yiğithan Güveli ise henüz kendisine kulüp bulamadı.

Malatya temsilcisi gidenlerin yerine ise 3 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, 'dan , Fransa'nın Nice takımından orta saha Remi Wolter ve Rusya'nın Rostov ekibinden İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson'u renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor'un defans bölgesine de bir takviye yapmayı planladığı belirtildi.

TFF'den Y. Malatyaspor - Trabzonspor maçı açıklaması haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu "Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu"
Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu "Adil Gevrek ve Ali Koç insanlık suçlusu"
Malatya’ya dev Viking Malatya’ya dev Viking
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör