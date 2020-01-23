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Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş!
Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 Giriş Tarihi: 23.01.2020
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına geçen sarı-siyahlı takım, Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktör arayışında mutlu sona ulaştı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcı Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Tecrübeli teknik adam, sezona Kasımpaşa ile başladı. Kemal Özdeş, ligde Kasımpaşa'nın başında 13 lig maçında görev alırken, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.
Bilindiği gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı.
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