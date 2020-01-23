23 Ocak 2020, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş!

Yeni Malatyaspor hocasını buldu!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 Giriş Tarihi: 23.01.2020

ekiplerinden BtcTurk , ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışına geçen sarı-siyahlı takım, ile sezon sonuna kadar anlaştı.

ekiplerinden BtcTurk arayışında mutlu sona ulaştı. Kulüp, deneyimli çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adam, sezona Kasımpaşa ile başladı. Kemal Özdeş, ligde Kasımpaşa'nın başında 13 lig maçında görev alırken, 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bilindiği gibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından Yeni Malatyaspor'da teknik direktör ile yollar ayrılmıştı.

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