21 Ocak 2020, Salı

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Sergen kapıda

Sergen kapıda
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 21.01.2020

Ligdeki Göztepe maçı Avcı’nın kader sınavı olacak. Olası bir puan kaybında ile masaya oturulacak.

Kötü gidişat rotayı yine 'a çıkardı. Bir süre önce Malatyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli hoca ile yakın temas kurulması an meselesi. Bunun için de Göztepe maçı belirleyici olacak. Gelen haberlere göre yönetim, kupadaki Erzurum maçı kazanılsa bile ligdeki Göztepe sınavının da kaybedilmesi halinde teknik direktör ile yolları ayırmayı planlıyor. Taraftarın da daha fazla tepkisini çekmek istemeyen siyah-beyazlı idareciler, böylece bir nebze de olsa gönül almak istiyor. Öte yandan Tayfur Havutçu ile yolları ayıran Kasımpaşa'nın da Sergen Yalçın'a 3.5 yıllık bir teklifte bulunduğu ifade edildi. Sergen Yalçın'ın ise "Sizinle çalışmayı ben de isterim ancak bana biraz zaman verin" sözleriyle Beşiktaş'tan gelebilecek öneri için zaman kazandığı dile getirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör