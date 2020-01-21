Sergen kapıda
Ligdeki Göztepe maçı Avcı’nın kader sınavı olacak. Olası bir puan kaybında Sergen Yalçın ile masaya oturulacak.
Kötü gidişat rotayı yine Sergen Yalçın'a çıkardı. Bir süre önce Malatyaspor ile yollarını ayıran tecrübeli hoca ile yakın temas kurulması an meselesi. Bunun için de Göztepe maçı belirleyici olacak. Gelen haberlere göre yönetim, kupadaki Erzurum maçı kazanılsa bile ligdeki Göztepe sınavının da kaybedilmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayırmayı planlıyor. Taraftarın da daha fazla tepkisini çekmek istemeyen siyah-beyazlı idareciler, böylece bir nebze de olsa gönül almak istiyor. Öte yandan Tayfur Havutçu ile yolları ayıran Kasımpaşa'nın da Sergen Yalçın'a 3.5 yıllık bir teklifte bulunduğu ifade edildi. Sergen Yalçın'ın ise "Sizinle çalışmayı ben de isterim ancak bana biraz zaman verin" sözleriyle Beşiktaş'tan gelebilecek öneri için zaman kazandığı dile getirildi.
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