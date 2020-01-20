20 Ocak 2020, Pazartesi
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Nurettin Soykan Tesisleri'nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı kırmızılı takım yenileme çalışması yaptı.
Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Başakşehir'e 4-1 mağlup olarak taraftarını üzen sarı kırmızılılarda gözler kupa maçına çevrildi.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı kırmızılı takım yenileme çalışması yaptı.
4-0'ın rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak Malatya temsilcisinde Ali Ravcı'nın ligdeki Trabzonspor müsabakasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği tahmin ediliyor.
Yeni Malatyaspor'da kupa maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
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