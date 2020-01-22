22 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Sivasspor kupadaki Yeni Malatyaspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Hugo Vieira, Fernando Andrade ile hafif sakatlığı bulunan Marcelo Goiano ve Ziya Erdal çalışmaya katılmadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...