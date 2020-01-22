22 Ocak 2020, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor kupadaki Yeni Malatyaspor maçına hazır

Sivasspor Yeni Malatyaspor maçına hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

lideri , son 16 turu rövanşında oynayacağı BtcTurk maçının hazırlıklarını tamamladı.

son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda BtcTurk ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Hugo Vieira, Fernando Andrade ile hafif sakatlığı bulunan Marcelo Goiano ve Ziya Erdal çalışmaya katılmadı.

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