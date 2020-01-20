20 Ocak 2020, Pazartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Malatya umutlu

Malatya umutlu
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.01.2020

Başakşehir deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan 'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.

Başakşehir deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan 'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi! Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi!
Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi! Başakşehir ilk yarıda işi bitirdi!
İstifanın sebebi Mehmet Ekici! İstifanın sebebi Mehmet Ekici!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör