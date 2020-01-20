Malatya umutlu

Başakşehir deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.

Başakşehir deplasmanında beklenmedik bir yenilgi yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetici Hakkı Çelikel, camiaya sağduyu çağrısı yaptı. Çelikel, "Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksikleri tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, çıkışa geçeceğiz" dedi.