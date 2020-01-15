15 Ocak 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Adil Gevrek: Dostça ayrıldık

Adil Gevrek: Dostça ayrıldık
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020

BtcTurk Kulübü Başkanı , ayrılığının ardından açıklamalarda bulundu.

Gevrek, 'a emekleri için teşekkür ederken, "Karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrıldı ama sonuçta yönetim kurulumuzca aldığımız bir karar ve dostça ayrıldık. Dostça ayrıldık ve konuştuk. Bundan sonra gelecek ismi açıklamak doğru değil, daha taze bir ayrılık oldu. Sergen Yalçın'a emeklerinden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı! haberin devamı

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