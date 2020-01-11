11 Ocak 2020, Cumartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı

Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

ekiplerinden BtcTurk , ikinci yarı hazırlıklarına kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-siyahlı takımın, Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı akşam antrenmanında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques de yer aldı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanı Kulübü Başkanı Adil Gevrek de takip etti.

Hazırlıklarını 13 Ocak Pazartesi gününe kadar 'da sürdürecek BtcTurk Yeni Malatyaspor, daha sonra 'nda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için bu kente gidecek.

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