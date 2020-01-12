12 Ocak 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Guilherme transferini bitirdi!

Menajeri resmen açıkladı! 'Gelecek durak İstanbul'
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 Giriş Tarihi: 12.01.2020

çalışmalarına devam ederken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği, Yeni Malatyasporlu Brezilyalı futbolcu 'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar bu transfer için 'a da 40 bin Euro ödeyecek. 28 yaşındaki futbolcu çarşamba günü kendisini siyah-beyazlı formaya bağlayan imzayı atacak.

çalışmaları için 'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan , TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı. TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı konusunda mutlu sona ulaştı. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun 'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak. Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor'un alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan '40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir' maddesi de Malatyaspor'un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak.

"SIRADAKİ DURAK İSTANBUL"

Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho: "Sıcak karşılaşmasından dolayı Başkan Adil Gevrek'e teşekkür ederim. Sıradaki durak İstanbul." şeklinde bir paylaşım yaptı.

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