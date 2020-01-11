11 Ocak 2020, Cumartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Umut Bulut siftah yaptı

Umut Bulut siftah yaptı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Yeni Malatyaspor, Antalya'da Arnavutluk 1. Lig ekibi Kukesi'yle hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Malatyaspor, Antalya'da Arnavutluk 1. Lig ekibi Kukesi'yle hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Kayserispor'dan yeni transferi Umut Bulut'un 55'teki golüyle öne geçti. 83'te Abazaj sonucu ilan etti: 1-1.
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