10 Ocak 2020, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Sergen Yalçın: Guilherme Beşiktaş'la görüşüyor

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı açıkladı!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 Giriş Tarihi: 10.01.2020

Teknik Direktörü Beinsports'a önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, ve 'nin gündeminde olan Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi. İşte detaylar...

teknik direktörü 'dan Guilherme açıklaması geldi. Başarılı teknik adam Beinsports'a verdiği röportajda Guilherme'nin 'la görüştüğünü bildiğini söyledi.

Sergen Yalçın'ın Guilherme konusundaki açıklamaları şu şekilde:

Gider mi kalır mı bilemiyorum. Tamamen kendisine kalmış bir şey. Ligin ilk yarısında asist ve gol anlamında çok ciddi katkı verdi takıma. Her antrenmana çıkar, çalışır. Hiçbir sorun yaşamadık onunla. Ben kalmasını isterim ama gitmek isterse de "Kal' diyemem. sonucunu bilmiyorum, bir temas olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü biliyorum.

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