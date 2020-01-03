Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Hocamız isterse Alper Potuk'u değerlendiririz

Radyospor'da soruları yanıtlayan Adil Gevrek'in açıklamaları şu şekilde:

"BÜTÇEMİZ DOĞRULTUSUNDA TRANSFERLER YAPABİLİRİZ"

Transfer dönemi hayırlı olsun. Mutlaka her takım transfer yapmak ister. Yapıyor da. Bizim de 1-2 transfer ihtiyacımız var. Ama finansal anlamda da talimatlar var. Bütçemize uymamız gerekiyor. Bu doğrultuda transferler yapmak istiyoruz.

"TAKIM İÇİNDEKİ DENGELERİ GÖZETMEMİZ GEREKİYOR"

Bizim TFF limitiyle alakalı bir sıkıntımız yok. Ama kendi dengelerimizi bozmayacak limitler var. Gelirimiz kadar harcama yapmaya gayret ediyorduk. Tabi ki transfer yaparken, ekonomik anlamda dengelerin bozulmaması lazım. Gidecek olan futbolcularla ilgili hocamızla görüşeceğiz.

"UMUT BULUT BİZE KATKI VERECEK"

Umut Bulut'un yaşı var ama kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Karakteri, kişiliğiyle katkı verecektir. Hem bizim hem de onun için hayırlısı olsun.

"GUILHERME GİTMEK İSTERSE ÖNÜNÜ AÇARIZ"

Guilherme için çok teklifler vardı. Malatya'yı tercih etti. Tabi ki bir transfer talebi olursa onun tercihine bırakılacak. Bizim de ona sözümüz var. Bizim dışımızda bir takıma gitmedi. Geçen sene takımlar istiyordu. Büyük takımlar isterse giderim demişti. Futbolcu gitmek isterse önünü açarız.

MEHMET EKİCİ'Yİ TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR MI?

Mehmet Ekici haberleri sosyal medyada çıktı. Ama resmi bir görüşme yok. Oğuzhan ile ilgili de bir görüşme yok. Tabi ki koşullar önemli. Şu anda herhangi bir resmi görüşme yok.

"JAHOVIC İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Adis Jahovic ile ilgili konuşuluyor. Fakat; resmi bir teklif yok. Tabi ki biz Anadolu takımları olarak her futbolcunun menfaati doğrultusunda hareket ederiz. Ama kulüplerin dengesi bozulmamalı.

"HOCAMIZ İSTERSE ALPER POTUK KONUSUNU DEĞERLENDİRİRİZ"

Alper Potuk ile alakalı olarak hocamızla konuşacağız. Alper iyi bir oyuncu. Bunu biliyoruz. Fakat; yüzde yüz bir durum oluşmadı. Hocamızla konuşacağız. Şu anda bir girişim olmadığı için net konuşamıyorum. Her takım Alper'i ister. Hocamız talep ederse değerlendirilebilir.

KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PLANLAMALARI…

6 yıl içinde çok şükür hedeflerimizi gerçekleştirdik. Allah nasip etti. Avrupa'da da ülkemizi temsil ettik. Elbette uzun vadeli planlarımızda Avrupa var. Bunu yaparken de altyapı, mali yapı gibi dengeler oluşmalı. Altyapı konusunda çok hassas davranmamız lazım. Sadece hedefe ve puana bakıyoruz. Ekonomik olarak da puan cetvelimiz var. Tüm dengeleri gözetiyoruz. İyi bir takımımız var. Şanssızlıklar yakaladık. Kendi hatalarımızdan da puan kaybettik. Hedeflediğimiz puanın biraz altındayız. İnşallah hak ettiğimiz yerde ligi tamamlayacağız.

SERGEN YALÇIN İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

Sergen Yalçın - Trabzonspor iddiaları çıktı basında. Sergen Yalçın takımının başındadır. Ayrıca Trabzonspor'un yeni bir hocası var. Bunları konuşmak hoş olmaz. Hoca da görevinin başındadır.