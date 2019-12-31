31 Aralık 2019, Salı

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Malatya umut dolu

Malatya umut dolu
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 31.12.2019

 Başkanı Adil Gevrek'in 2020 mesajı netti: Hatalarımızdan dersler alıp, daha iyisini yapacağız. Yeni yıl kulübümüz adına gurur duyacağımız bir sene olacak."

Başkanı Adil Gevrek'in 2020 mesajı netti: Hatalarımızdan dersler alıp, daha iyisini yapacağız. Yeni yıl kulübümüz adına gurur duyacağımız bir sene olacak."

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