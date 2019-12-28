Yeni Malatya'nın Makedonyalı golcüsü Jahovic, Süper Lig'in Avrupa'yla farkının kalmadığını belirtti.

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Yeni Malatya'nın Makedonyalı golcüsü Jahovic, Süper Lig'in Avrupa'yla farkının kalmadığını belirtti. Jahovic, "Avrupa ile farkımız yok. Avrupa'daki maçları biraz düzelttiğimiz zaman bence hiçbir fark kalmayacak" dedi. Kaptan Murat Yıldırım ise gelecek hedefiyle ilgili şampiyonluk veya kupayı kazanmak istediğini söyledi.