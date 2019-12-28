28 Aralık 2019, Cumartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Avrupa ile farkımız yok

Avrupa ile farkımız yok
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Yeni Malatya'nın Makedonyalı golcüsü Jahovic, Süper Lig'in Avrupa'yla farkının kalmadığını belirtti.

Yeni Malatya'nın Makedonyalı golcüsü Jahovic, Süper Lig'in Avrupa'yla farkının kalmadığını belirtti. Jahovic, "Avrupa ile farkımız yok. Avrupa'daki maçları biraz düzelttiğimiz zaman bence hiçbir fark kalmayacak" dedi. Kaptan Murat Yıldırım ise gelecek hedefiyle ilgili şampiyonluk veya kupayı kazanmak istediğini söyledi.
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