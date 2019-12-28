28 Aralık 2019, Cumartesi
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Avrupa ile farkımız yok
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Yeni Malatya'nın Makedonyalı golcüsü Jahovic, Süper Lig'in Avrupa'yla farkının kalmadığını belirtti.
Yeni Malatya'nın Makedonyalı golcüsü Jahovic, Süper Lig'in Avrupa'yla farkının kalmadığını belirtti. Jahovic, "Avrupa ile farkımız yok. Avrupa'daki maçları biraz düzelttiğimiz zaman bence hiçbir fark kalmayacak" dedi. Kaptan Murat Yıldırım ise gelecek hedefiyle ilgili şampiyonluk veya kupayı kazanmak istediğini söyledi.
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