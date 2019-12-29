MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Ligde orta sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Ev sahibi ekip 21. dakikada Kayode'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskılarını arttıran konuk ekip Yeni Malatyaspor 78. dakikada Bifouma'nın attığı golle eşitliği sağladı. Karşılaşmada daha gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ev sahibi Gaziantep FK'da Güray Vural 48. dakikada, konuk ekip Yeni Malatyaspor'da ise 53. dakikada Adis Jahovic kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla beraber Gaziantep FK ve BtcTurk Yeni Malatyaspor puanlarını 24'e çıkardı. İki takımın da 17 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş'ın kısa düşen geri pasında topu kontrol eden Kayode, kaleci Farnolle'den sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 1-0.



24'üncü dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Jahovic topu geriye çevirdi. Murat Yıldırım'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.



48'inci dakikada ev sahibi takımda Güray Vural, rakibine yaptığı müdahale sonrası önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.



53'üncü dakikada Yeni Malatyaspor'da Jahovic rakibine koluyla yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



58'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Djilobodji rakibinden sıyrılarak önünü boşalttı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta ise top üstten auta gitti.



63'üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası biraz gerisinde topla buluşan Donald kaleye şutunu attı ancak Günay topu kontrol etti.



78'inci dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Özer'in yaptığı ortayı savunma karşıladı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Bifouma düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



81'inci dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında topu sürükleyen Sakıp sağ taraftan destek gelen Bifouma'ya pas verdi. Bifouma çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak top kalecide kaldı.