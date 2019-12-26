26 Aralık 2019, Perşembe

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Ali Ravcı: Guilherme için resmi bir teklif yok

Ali Ravcı: Guilherme için gelen teklif...
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 Giriş Tarihi: 26.12.2019

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü , futbolcuları ile ilgili söylentilerine dair yaptığı açıklamada, “’tan resmi anlamda gelen bir teklif yok. Devre arasında kadromuzu korumakla birlikte birkaç takviye ile ikinci yarıya daha güçlü girmek istiyoruz” diye konuştu.

Kulüp televizyonuna transferle ilgili açıklamalarda bulunan Ravcı, taraftara müjdesi verdi.

Son günlerde adı farklı kulüplerle anılan 'ye resmi bir teklifin gelmediğini kaydeden Ravcı, "Guilherme için 'tan gelen herhangi resmi bir teklif yok. Menajerler aracılığıyla bir görüşme olmuş olsaydı ondan da haberimiz olurdu. Biz Guilherme ile devam etmekten yanayız. Tabi bunun dışında Acguah ve Hadebe'nin de adı transferde kullanılmaya başladı. Tabi bir taraftan da bu haberlere seviniyoruz. Çünkü futbolcularımıza taliplilerin çıkması bizim transferde doğru yol izlediğimizi gösterir" dedi.

"İKİNCİ YARIYA YAPACAĞIMIZ TAKVİYELERLE DAHA İYİ GİRMEK İSTİYORUZ"

Ravcı, ligin ilk yarısını kötü sayılmayacak bir pozisyonda bitirmeye yakın olduklarını da belirterek şunları söyledi:

"Bakıldığında aslında kötü sayılmayacak bir pozisyondayız. Sezon başında Avrupa Kupaları'na katıldık ve oradan Türkiye'ye puanlar kazandırdık. Ligde kaybettiğimiz maçlara baktığımızda ise son saniyede yediğimiz goller var. Yine hakem hatalarından dolayı yenildiğimiz maçlar var. Tabi daha iyisini yapabilir miydik, bence yapabilirdik. İnşallah ikinci yarıya yapacağımız takviyelerle daha iyi girmek istiyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Umut Bulut: Malatyaspor'a katkıda bulunacağım Umut Bulut: Malatyaspor'a katkıda bulunacağım
Umut Bulut: Malatyaspor'a katkıda bulunacağım Umut Bulut: Malatyaspor'a katkıda bulunacağım
Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör