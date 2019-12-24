24 Aralık 2019, Salı

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber

Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2019

BtcTurk 'un Ekvadorlu savunma oyuncusu 'nın yüksekten düşme sonrası komaya giren oğlu Darius'tan iyi haber geldi. Malatya temsilcisinden yapılan açıklamada Minik Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığı ve durumunun hızla iyiye gittiği belirtildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düşen ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan ile ilgili açıklama yapıldı.

"Darius Mina'dan güzel haber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz 'nın yüksekten düşme sonucu şuuru kapalı halde hastaneye kaldırılan oğlu Darius, komadan çıktı. Baba Mina, oğlu minik Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığını ve durumunun hızla iyiye gittiğini paylaştı." ifadeleri kullanıldı.

Geçmiş olsun Arturo Mina haberin devamı

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