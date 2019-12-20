21 Aralık 2019, Cumartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda

Geçmiş olsun Arturo Mina
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 20.12.2019

BtcTurk 'un Ekvadorlu savunma oyuncusu 'nın oğlu Darius'un olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'nın oğlu Darius Mina'nın, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düştüğü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Arturo Mina'nın, maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolcumuz, maçtan sonra olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine, kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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