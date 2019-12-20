Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlu yoğun bakımda
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın oğlu Darius'un yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arturo Mina'nın oğlu Darius Mina'nın, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düştüğü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Arturo Mina'nın, Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica ettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Futbolcumuz, maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador'a izin alarak gitmiştir. Kendisine, kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı