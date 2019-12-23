Malatya’nın iç saha kâbusu

Çaykur Rize'ye evinde yenilerek Beşiktaş galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.

Çaykur Rize'ye evinde yenilerek Beşiktaş galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.