23 Aralık 2019, Pazartesi
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Malatya’nın iç saha kâbusu
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Çaykur Rize'ye evinde yenilerek Beşiktaş galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.
Çaykur Rize'ye evinde yenilerek Beşiktaş galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.
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