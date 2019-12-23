23 Aralık 2019, Pazartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Malatya’nın iç saha kâbusu

Malatya’nın iç saha kâbusu
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'ye evinde yenilerek galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.

'ye evinde yenilerek galibiyetini perçinleyemeyen Y.Malatya'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılıların geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergilemesi düşündürüyor. Sahasında 3. kez kaybeden Malatya, içerde 13 puan yitirdi.

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