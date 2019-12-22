22 Aralık 2019, Pazar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor iç saha avantajını kullanamıyor

Malatyaspor avantajını kullanamıyor
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 22.12.2019

'in 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a yenilen 'da moraller bozulurken, sarı-kırmızılı takımın geçen yılların aksine bu sezon iç sahada kötü bir performans sergileyerek üçüncü iç saha yenilgisini alması ise camiayı düşündürüyor.

Geçen sezonlarda sahasında 4 büyükler de dahil, rakiplere kolay kolay geçit vermeyen , bu sezon ise bu avantajını kullanamıyor. Çaykur Rizespor maçında yaklaşık 6 bin dolayında taraftarın desteğiyle müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar, rakibine yenilerek bu sezon ki üçüncü iç saha mağlubiyetini aldı.

Sahasındaki son galibiyeti ligin 9. haftasındaki Kayserispor maçında 4-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, o haftadan sonra oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Malatya temsilcisi, sahasında Alanyaspor'a 3-2, Sivasspor'a 3-1, Çaykur Rizespor'a 2-1'lik sonuçlarla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım sahasında oynadığı diğer maçlarda, Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Denizlispor'u da 5-1 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor ligde geride kalan 16 hafta topladığı 23 puanın 11'ini iç sahada, 12'sini deplasmanda topladı.

MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 0-2 Çaykur Rizespor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Rizespor Malatya deplasmanında kayıpsız! Rizespor Malatya deplasmanında kayıpsız!
Geçmiş olsun Arturo Mina Geçmiş olsun Arturo Mina
Geçmiş olsun Arturo Mina Geçmiş olsun Arturo Mina
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör